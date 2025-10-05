Группа USB готова объединиться для выступления за 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Группа United Sexy Boys, созданная выходцами из КВН, готова спустя годы затишья объединиться ради выступления на частных мероприятиях. Стоимость выступления составит 1,2 миллиона рублей, а если коллектив захотят пригласить на новогодний корпоратив, ценник увеличится до 1,5 миллиона рублей.

В райдере у группы вода, соки, мясная и сырная нарезки, а также бутылка Hennessy ХО, шоколад и мусорное ведро.

Для фото с участниками коллектива обязательно требуется красивый фон, а вот снимать их шутки на камеру запрещено. Журналисты отметили, что каждый из участников USB также подрабатывает ведущим на корпоративах.

