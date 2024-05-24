Группа The Hatters рассказала о создании саундтрека к фильму «Майор Гром: Игра»

Группа The Hatters выступила с живым концертом на «Авторадио» в гостях у шоу «Мурзилки Live». Артисты исполнили свои треки и рассказали о том, как написали саундтрек к новой части фильма «Майор Гром».

Музыканты успевают гастролировать и выступать в масштабных шоу. А еще они приняли участие в работе над картиной «Майор Гром: Игра». Фильм вышел в прокат 23 мая. Солист коллектива Юрий Музыченко рассказал, что это песня «Прогулка» и представил премьеру в эфире. Он отметил, что их песни часто попадают в фильмы. Иногда они заранее об этом могут и не знать.

«Мы узнаем об этом потом, когда приходят авторские. Но вот прямо чтобы нас позвали еще до того, как вышел фильм… К нам обратились, как творческие люди к творческим людям. Показали нам недоделанный еще пока что фильм и предложили выбрать сцену, где бы мы хотели. Мы выбрали. Они сказали замечательно. Но давайте лучше в другую. Мы сказали ладно», – поделился артист в эфире «Авторадио».

Группа всегда подходит к творчеству креативно, а их клипы занимают особое место в сердцах поклонников. Так, они спели трек «Весело», на который был снят клип с интересным сюжетом – Юрий Музыченко поет в гробу, а вокруг проходят «веселые похороны».