Группа «Город 312» объявила о прекращении концертной деятельности

Существующая больше двадцати лет группа приостанавливает концертную деятельность.

Солистка группы Светлана Назаренко не может оправиться от перенесённого коронавируса.

В пресс-релизе, доступном изданию Газета.Ru, отмечается, что из-за плотного рабочего графика организм певицы потребовал особого внимания.

Известно, что сейчас артистка взяла себе творческий отпуск и бросила все силы на восстановление здоровья.

Помимо оздоровительных процедур, специалисты подсказали Назаренко на какое-то время отказаться от использования гаджетов, чтения новостных лент: провести так-называемый «цифровой detox».

Другие представители коллектива поспешили обнадёжить своих фанатов.

«Группа продолжает свою деятельность, не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал», - заявили музыканты.