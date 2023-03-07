Группа «Город 312» объявила о прекращении концертной деятельности
Отменившая концерты рок-группа «Город 312» заявила о приостановке концертной деятельности.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@AvtoradioMoscow»
Существующая больше двадцати лет группа приостанавливает концертную деятельность.
Солистка группы Светлана Назаренко не может оправиться от перенесённого коронавируса.
В пресс-релизе, доступном изданию Газета.Ru, отмечается, что из-за плотного рабочего графика организм певицы потребовал особого внимания.
Известно, что сейчас артистка взяла себе творческий отпуск и бросила все силы на восстановление здоровья.
Помимо оздоровительных процедур, специалисты подсказали Назаренко на какое-то время отказаться от использования гаджетов, чтения новостных лент: провести так-называемый «цифровой detox».
Другие представители коллектива поспешили обнадёжить своих фанатов.
«Группа продолжает свою деятельность, не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал», - заявили музыканты.