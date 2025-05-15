Группа «Город 312» дала концерт в метро и рассказала об отношении к приметам

Группа «Город 312» устроила живой концерт в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции «Деловой центр». В шоу «Мурзилки Live» в эфире «Авторадио» прозвучали хиты: «213 дорог», «Останусь», «Фонари», «Вне зоны доступа» и другие полюбившиеся слушателям песни.

Участники коллектива пообщались с ведущими и поделились своими воспоминаниями. Один из основателей группы, клавишник и автор песен Дмитрий Притула признался: когда впервые приехал в Москву из Бишкека, чуть не потерялся в столичной подземке.

«Это было очень страшно, правда, без всяких шуток. У нас были карты в руках, мы их долго изучали дома, но потом попали на «Третьяковскую», где много входов-выходов и легко пойти не туда... Это реально был стресс», – поделился музыкант.

Сейчас он хорошо знает метро, но в приметы пассажиров не верит.

«Ну, это неправильно – тереть собаку, – пошутил Дмитрий Притула в эфире «Авторадио». – Успех и радость – они просто с вами. Друзья, не верьте в приметы! Для того чтобы опровергнуть все это, мы с Машей 25 лет назад даже поженились 13 мая».

Гитаристка Мария Притула подтвердила слова Дмитрия и рассказала, что у них был серебряный юбилей.

Напомним, что в честь 90-летия Московского метрополитена с 14 мая по 1 июня все восемь радиостанций ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») выходят в эфир из открытой мультиформатной студии на станции «Деловой центр».

Каждый будний вечер вплоть до 23 мая в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» проходят живые концерты с участием звезд. Свои хиты исполнят: группа Pizza, Стас Пьеха, Dabro, Татьяна Куртукова, Юлия Савичева, Jony и другие артисты.