Группа Gayazovs Brothers и певица Света представили трек «Что мне делать?»

Группа Gayazovs Brothers и популярная исполнительница нулевых Света стали гостями вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Они вместе представили новую версию хита «Что мне делать?».

Песня стала обновленной версией евродэнс-хита 2001 года. В звуке трека смешались современный дип-хаус и любовь к ретро. Несмотря на немного минорный тон композиции, в целом работа получилась в духе шутливого творчества братьев Гаязовых. Узнаваемый припев от Светы хорошо вписался в танцевальную песню.

Певица рассказала о том, кто придумал сделать коллаборацию.

«Вместе. Мы познакомились на концерте, на котором выступали, и решили. Ребята хотели спеть со мной, я хотела спеть с ними. И так совпало», – поделилась Света.

«Мы увидели на афише певицу Свету рядом с нами. Мы были так счастливы, что мы наконец-то встретимся, потому что это действительно певица нашей юности. Мы давно об этом везде говорим, и люди: да нет, вы придумали все это! А у нас вся жизнь шла под эту песню», – рассказали братья.

Один из братьев Тимур вспомнил, как отдыхал летом в деревне у бабушки и выходил на улицу с ребятами постарше. Они включали этот трек, но не знали, что через много лет их друг будет петь с самой Светой.

«Представляете, какой для них будет эффект неожиданности, когда они узнают, что мы…» – добавил артист в эфире «Авторадио».

Звездные гости исполнили хит, а братья Гаязовы рассказали об еще одном сюрпризе, который готовят для поклонников. Это будет коллекция одежда, которую представят в феврале.

В студии радио группа исполнила трек «Нужна перезагрузка», который ждал своего релиза пару лет. Кстати, совместная песня со Светой тоже ждала год-полтора.