«Грудь сбежала»: Наташа Королева внезапно оказалась в самом эпицентре хейта

Постоянное внимание публики и фолловеров – удел любой поп-знаменитости. Стоило Наташе Королевой на мгновение расслабиться и выложить в сеть свое селфи с любимым сыном, как звезда тут же попала под шквал критики. Не помогло ни ультрамодное платье, ни роскошная прическа, ни нарядный макияж.

Что стало причиной хейта? Пустяк! Неудачный ракурс пышного бюста, бюста, которому позавидовала бы любая женщина «близкая к зрелому возрасту».

Но для строжайших поклонников исполнительницы шлягера «Желтые тюльпаны» лишняя складочка груди – повод наехать.