«Грудь моя не давала покоя»: Анфиса Чехова стала жертвой травли

Анфиса Чехова всегда была откровенна с публикой. На этот раз девушка в эфире шоу «Звезды сошлись» смело рассказала о тяжелых школьных годах.

Так, знаменитость сообщила, что в детстве она столкнулась с травлей со стороны одноклассников. Уже будучи школьницей, Анфиса обладала пышными формами и большой грудью. Все это стало поводом для насмешек со стороны ровесников.

«Грудь моя им не давала покоя. Самое нелюбимое у меня прозвище было Мадам Грицацуева. Было, потому что знойная женщина, мечта поэта, полная, сисястая», — поделилась воспоминанием Чехова.

Звезда с досадой призналась: на тот момент она считала себя некрасивой. Эффектные формы и лишний вес — то, что маленькая Анфиса никогда в себе не принимала.

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