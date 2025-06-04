Гребенщиков* призвал молиться за здоровье основателя «Аквариума» Гуницкого
© Yulii Zozulia / Avalon/Photoshot/East News
Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) призвал молиться за здоровье основателя «Аквариума» Гуницкого. Об этом стало известно из соцсетей.
Певец Борис Гребенщиков* разместил в личном блоге тревожное сообщение — он выложил архивное черно-белое фото основателя группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого, известного под псевдонимом Джордж. По словам певца, его коллега плохо себя чувствует.
«Все, кто может — пожалуйста, помолитесь за Джорджа. Он очень болен», — подписал снимок он.
При этом подробности о болезни музыканта Гребенщиков* не раскрыл. Под записью поклонники оставили сотни комментариев с молитвами о здоровье Гуницкого.
Известно, что после 2020 года музыканты «Аквариума» несколько раз объявляли сбор денег, чтобы оплатить лечение основателя коллектива.
Ранее мы писали о том, что музыкант Борис Гребенщиков* заявил, что весь мир «обязан» США.
*Признан иноагентом на территории РФ.