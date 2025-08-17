«Граждане выживают на мизерные выплаты»: Виталий Бородин призвал Ирину Роднину отречься от пенсии в 400 тысяч

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на слова Ирины Родниной о маленьких пенсиях в РФ. В своем Telegram-канале политик призвал депутата отказаться от привилегий и выразил сомнение в том, что она отречется от пенсии в 400 тыс. рублей.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина заявила, что в стране и так «достаточно льгот и послаблений» для пенсионеров. 75-летняя олимпийская чемпионка обратила внимание на то, что граждане должны сами создавать условия для достойного существования, и низкие пенсии — не заслуга государства.

«Справедливы ли современные пенсии? <…> Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Ирина Роднина.

Мимо высказывания спортсменки не прошел Виталий Бородин, который возмутился, что сама она при выходе на пенсию будет получать гораздо более внушительные выплаты, чем граждане РФ. Глава ФПБК предложил Ирине Родниной доказать свою солидарность с россиянами и отказаться от пенсии в 400 тыс. рублей.

«Понятно, что, когда она пойдет на пенсию после Государственной Думы, у нее пенсия будет примерно тысяч 400. Вот предлагаю Ирине Родниной сразу от нее отказаться. Думаю, что ей трудно будет принять такое решение. <…> Сумма, недоступная большинству россиян, вызывает закономерный вопрос: готова ли сама Роднина отказаться от привилегий, которые ей обеспечивает ее положение?» — высказался Виталий Бородин.

Политический деятель подчеркнул: его инициатива — попытка дать шанс Ирине Родниной доказать свою солидарность «с простыми гражданами, которым приходится выживать на мизерные выплаты». Однако Виталий Бородин заключил: депутат вряд ли пойдет на такой шаг.

Ранее Ирина Роднина спровоцировала скандал после высказывания о москвичах: «Для меня столица заканчивается третьим кольцом».