Грандиозный скандал на шоу «Голос» дошел до Надежды Кадышевой

Несколько сезонов подряд аудитория знаменитого музыкального шоу «Голос» вынуждена была мириться со вкусами членов жюри.

Несколько раз, правда, в Сети все-таки появлялись комментаторы, недовольные тем, что назначенные профессионалы чаще всего пропускают дальше участников, исполняющих песни не на родном языке.

«Не смотрю, потому что песни все на каком угодно языке, только не на русском», – приводит Экспресс газета пример разочарованного телепередачей зрителя.

Как сообщает издание, последней каплей стал отказ наставников Екатерине Лисовой. Двадцатидвухлетняя девушка восхитительно исполнила песню Надежда Кадышевой «Виновата ли я».

Зал буквально дрожал от восторга, так как выступление было объективно сильным, тем не менее это не сподвигло ни одного члена жюри повернуться и проголосовать за выступающую.