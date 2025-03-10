«Говорили, что Петросяна не будет»: Татьяна Брухунова рассказала о состоянии юмориста после кровотечения

Жена Евгения Петросяна раскрыла подробности состояния юмориста после новости о его экстренной госпитализации. В личном блоге Татьяна Брухунова заявила, что звезда юмористической телепередачи «Кривое зеркало» даст концерт в Серпухове.

По словам супруги артиста, на 10 марта у них запланирован непростой рабочий день — в подмосковном Серпухове состоится концерт Евгения Петросяна. Известно, что пара работает вместе — Татьяна Брухунова является директором Театра эстрадных миниатюр под руководством мужа.

«Сегодня будет огненный день, который перейдет в завтра, и домой я приеду в лучшем случае часа в три ночи. Сегодня огроменный прогоночный концерт в Серпухове. Для тех „друзей“, которые говорили, что Петросяна не будет: неправда, Петросян будет в Серпухове. Так что все окей», — заявила жена Евгения Петросяна.

Напомним, 8 марта в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации юмориста в Боткинскую больницу Москвы. Как уточнялось, 79-летнему Евгению Петросяну стало плохо дома утром, и его близкие вызвали медиков. Сообщалось, что у звезды «Кривого зеркала» внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и его поместили в шоковую реанимацию. Позднее Татьяна Брухунова подтвердила, что артист эстрады находится в больнице, но его состояние некритическое — «все в штатном режиме».

Ранее сообщалось о том, что Евгения Петросяна выписали из больницы, куда он попал из-за кровотечения.