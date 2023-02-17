«Говорила мне мама»: сын Заворотнюк выступил с обращением

22-летний Майкл Стрюков уже несколько лет живёт самостоятельной жизнью. Окончив школу в Швейцарии, молодой человек перебрался обратно в Москву, где находится по сей день в отношениях со своей девушкой Софьей.

Стрюков - человек непубличный, поэтому внезапное его появление (даже онлайн) вызвало в некоторых СМИ небольшой переполох.

Недавно парень вышел на связь с оригинальным признанием в любви. На фотографии, выложенной им в соцсети, красуется пицца в форме сердечка.

«Говорила мне мама: все девушки от дьявола. Но ничего не могу с собой поделать. Люблю тебя очень, а это - моё тебе пьяное признание», – подписал Майкл изображение.