13:53, 17 февраля 2023
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«Говорила мне мама»: сын Заворотнюк выступил с обращением
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@zavorotnyukforum»
22-летний Майкл Стрюков уже несколько лет живёт самостоятельной жизнью. Окончив школу в Швейцарии, молодой человек перебрался обратно в Москву, где находится по сей день в отношениях со своей девушкой Софьей.
Стрюков - человек непубличный, поэтому внезапное его появление (даже онлайн) вызвало в некоторых СМИ небольшой переполох.
Недавно парень вышел на связь с оригинальным признанием в любви. На фотографии, выложенной им в соцсети, красуется пицца в форме сердечка.
«Говорила мне мама: все девушки от дьявола. Но ничего не могу с собой поделать. Люблю тебя очень, а это - моё тебе пьяное признание», – подписал Майкл изображение.
Источник:BLITZ.tv
Автор:Кирилл ЗенковТеги: