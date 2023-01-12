«Говно, типа Волочковой на Мальдивах»: Ксения Собчак наехала на отдыхающую Волочкову

Скандальная телеведущая неожиданно для всех высказалась в адрес своей бывшей боевой подруги.

В интервью с автором нашумевшей программы «Максимум» Олегом Пьяных Собчак, описывая времена былого сотрудничества с журналистом, сказала:

Ну мы же вместе делали передачу, а потому ты должен прекрасно помнить, что половина там была всякого мудреного контента, как обычно у тебя на канале, а остальная половина - говна, типа Волочковой на Мальдивах.

В ответ Пьяных ответил, что грешен и никак не может отрицать факт своего участия в сомнительных диалогах о жизни звезд.

Стоит отметить, что отношение к известной балерине у Собчак постоянно меняется: то Ксения говорит о перемирии, то снова бросается в нападение на Волочкову, остро парируя её неосторожные высказывания.

А вот злополучное интервью датируется 23 мая 2022 года и остается неизменно доступно для всех пользователей YouTube.