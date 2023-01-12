18:10, 12 января 2023
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«Говно, типа Волочковой на Мальдивах»: Ксения Собчак наехала на отдыхающую Волочкову
Скандальная телеведущая неожиданно для всех высказалась в адрес своей бывшей боевой подруги.
В интервью с автором нашумевшей программы «Максимум» Олегом Пьяных Собчак, описывая времена былого сотрудничества с журналистом, сказала:
- Ну мы же вместе делали передачу, а потому ты должен прекрасно помнить, что половина там была всякого мудреного контента, как обычно у тебя на канале, а остальная половина - говна, типа Волочковой на Мальдивах.
В ответ Пьяных ответил, что грешен и никак не может отрицать факт своего участия в сомнительных диалогах о жизни звезд.
Стоит отметить, что отношение к известной балерине у Собчак постоянно меняется: то Ксения говорит о перемирии, то снова бросается в нападение на Волочкову, остро парируя её неосторожные высказывания.
А вот злополучное интервью датируется 23 мая 2022 года и остается неизменно доступно для всех пользователей YouTube.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.youtube.com/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: