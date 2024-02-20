Готовится грандиозное шоу: до «Золотого Граммофона» в Санкт-Петербурге осталось 5 дней

25 февраля в Санкт-Петербурге состоится XXVIII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон». Событие обещает быть по-настоящему грандиозным: зрителей ждут яркие ведущие, известные исполнители и главные песни года.

Организатором мероприятия выступает «Русское радио». Уже в эти выходные на сцену Ледового дворца выйдут обладатели статуэток 2023 года.

Среди исполнителей заявлены певицы Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлия Савичева, артисты Митя Фомин, Сергей Лазарев, Денис Клявер и другие. На «Золотом Граммофоне» также выступит исполнительница из Херсона Ружена Рублева, она готовит специальный номер.

Ведущими вечера стали певец Николай Басков и артистка Елена Север.

«Золотой Граммофон» - музыкальная премия и авторитетная награда, которая вручается по итогам хит-парада. Звезды называют ее одной из самых желанных, так как именно она свидетельствует о народной любви.