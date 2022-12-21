19:29, 21 декабря 2022
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Готовая раздеться догола женщина напала на Панина в Испании
Фото: Lomohov Anatoly/East News
На актера Алексея Панина в Испании напала белокурая женщина. Она орала на артиста со словами: «Вспомнил меня?»
Дама в кожаных штанах и куртке махала руками и обращалась к Панину: «Может, мне догола раздеться, чтобы ты меня вспомнил?»
Актер пояснил ситуацию. По его словам, это репетиция спектакля. Он задействован в пьесе «Скамейка».
Поклонники по-разному отнеслись к ситуации. Одни писали, что актерам нужно подтянуть мастерство. Другие хвалили Панина и заявляли, что «талант, он и в Африке талант».
Ранее сообщалось, что Панин затарился в секс-шопе в Эстонии. Он купил анальную пробку и конфетные трусы.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: