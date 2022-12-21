Готовая раздеться догола женщина напала на Панина в Испании

На актера Алексея Панина в Испании напала белокурая женщина. Она орала на артиста со словами: «Вспомнил меня?»

Дама в кожаных штанах и куртке махала руками и обращалась к Панину: «Может, мне догола раздеться, чтобы ты меня вспомнил?»

Актер пояснил ситуацию. По его словам, это репетиция спектакля. Он задействован в пьесе «Скамейка».

Поклонники по-разному отнеслись к ситуации. Одни писали, что актерам нужно подтянуть мастерство. Другие хвалили Панина и заявляли, что «талант, он и в Африке талант».

Ранее сообщалось, что Панин затарился в секс-шопе в Эстонии. Он купил анальную пробку и конфетные трусы.