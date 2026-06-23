«Готова ко всему»: супруга Брюса Уиллиса отметила 50-летие и опубликовала редкие кадры с больным мужем

Как пишут западные издания, 18 июня супруга голливудского актёра поделилась в соцсетях личными кадрами из семейного архива. Эмма Хеминг стала известна как успешная модель, а широкую популярность приобрела после свадьбы с Брюсом Уиллисом. С 2023 года, когда у актёра диагностировали лобно-височную деменцию, она стала его главной опекуншей и партнёром по уходу.

На опубликованных фото супруги запечатлены в праздничных колпаках — оба радостно улыбаются. Эмма также поделилась архивным видео 2017 года, где Брюс поёт ей песню «С днём рождения». Несмотря на тяжёлую болезнь мужа, модель продемонстрировала силу духа и готовность двигаться дальше. «Сегодня мне исполняется 50. И я должна сказать, что готова к этому новому десятилетию и ко всему, что оно принесёт. Мои 40 лет были тяжёлыми, но я горжусь тем, как далеко продвинулась как жена, мама, партнёр по уходу и адвокат», — поделилась Эмма.

В посте именинница не скрывала, что последние десять лет стали для неё серьёзным испытанием.

Напомним, незадолго до юбилея Эммы обе жены Брюса Уиллиса — нынешняя супруга и бывшая жена, актриса Деми Мур, — совместно поздравили актёра с Днём отца. Женщины опубликовали редкие семейные фотографии с пятью дочерьми и внучкой голливудской звезды. Эмма Хеминг написала тогда: «С Днём отца всех пап, которые дарят своим детям чувство безопасности, любви и полного покоя в их присутствии и в их объятиях. Прямо как наш Брюс». Деми Мур добавила: «Любовь сквозь поколения. Сегодня мы поздравляем нашего невероятного Брюса. Шлем любовь всем отцам — сегодня и всегда».

Ранее мы писали о том, что семья Брюса Уиллиса сохраняет теплые отношения и поддерживает друг друга в непростой период.