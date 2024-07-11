Гостями синей дорожки VK Fest в Москве станут Нюша, Артемий Лебедев, Дима Билан и Александр Овечкин

Гостями «синей дорожки» музыкального фестиваля VK Fest в столице станут певица Нюша, актер Сергей Бурунов, певец Дима Билан, рэпер Джиган, певица IOWA, блогеры Артемий Лебедев и Влад Бумага и другие звезды.

Ведущими шоу станут комики Дмитрий Позов, Дмитрий Журавлев, Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Антон Шастун из шоу «Импровизация», бывший корреспондент «Вечернего Урганта» Алла Михеева, а также блогеры Ида Галич и Олеся Иванченко. В шоу также примут участие актеры, спортсмены и другие знаменитости.

Как сообщила РИА Новости руководитель VK Fest Зоя Новикова, в этом году фестиваль уделит особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Шоу отдаст «дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве».

«Синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы. Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами - некоторых из них не увидеть ни на одной из сцен фестиваля», - рассказала она.

Также по синей дорожке фестиваля пройдутся рок-группа «Три дня дождя», певица Надежда Кадышева, музыкант Сергей Мазаев, рэпер Мот, группа Сream Soda, продюсер Доминик Джокер, Три дня дождя, хоккеист Александр Овечкин, певец Шура, блогер Адель Вейгель, металл-группа JANE AIR, певица Сати Казанова, комик Азамат Мусагалиев, телеведущая Яна Чурикова, балерина Анастасия Волочкова, журналист Алена Жигалова и другие.