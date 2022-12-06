Горечь от развода и внутренняя пустота: звездные коллеги встали на защиту Лепса

Григорий Лепс стал главным ньюсмейкером вчерашнего дня. Сначала в Сети появилось видео, на котором он во время концерта со злостью бросил микрофон, затем певец угодил в драку. Поговаривают, потерпевший после избиения обратился за защитой к полицейским, и теперь Григорию светит реальный уголовный срок. Ксения Бородина первой прокомментировала скандальную выходку артиста, а теперь стало известно и мнение Лены Миро. Девушка даже попыталась защитить исполнителя хита «Натали».

Блогер убеждена: подобное поведение Лепса связано с его предстоящим разводом. По мнению Миро, у мужчины были надежды на примирение с супругой, но этого, увы, не произошло: точка невозврата пройдена. «Это ощущение вгонит любого в безысходность. Хуже всего, что время не лечит. Я понимаю, насколько Григорию внутри плохо и горько», — заявила Лена.

К слову, девушка добавила, что ее слова не являются попыткой оправдать Лепса. «Не надо драться и бросать микрофон», — резюмировала Миро.

Дойдет ли дело до суда — узнаем совсем скоро.

Ранее сообщалось о том, что Денис Матросов со скандалом разводится с молодой супругой. Подробности читайте в этой статье.