Гонорары за обнаженку: новый способ заработка Светланы Лободы

Мать одиночка и некогда популярная певица Светлана Лобода готова на многое, лишь бы прокормить двух дочерей.

До отъезда из России Лобода была одной из самых высокооплачиваемых артисток. Роскошная жизнь, сотни концертов и беспросветный люкс — все это теперь в прошлом.

После отъезда за границу, доходы звезды резко сократились. Ходят слухи, что певица даже берет деньги у своего любовника, чтобы обеспечить дочерей всем необходимым. Имя мужчины находится под секретом.

Стресс на почве отсутствия былых доходов сказался на внешности Светланы. Как сообщает Экспресс газета, Лобода похудела до 47 килограммов и начала курс антидепрессантов.

Фанаты обратили внимание, что на последних европейских концертах поп дива выглядела слишком откровенно.

Практически полное отсутствие одежды, эротические танцы, неприкрытая сексуальность.

Такое поведение Лободы расценивается как возможность привлечь больше поклонников. Идея сработала. Зрителям новый формат шоу понравился.