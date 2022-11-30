Голубой парой Нового года станут Николай Басков и Андрей Малахов

Определились ведущие очередного новогоднего шоу с устоявшимся названием «Голубой огонек».

В очередной раз ими стали Андрей Малахов и Николай Басков.

Не стареют душой ветераны попсы! У Андрея это четвертая новогодняя ночь со своим блистательным партнером. Николай будет развлекать публику в одиннадцатый раз!

Впрочем, в составе артистов, приглашенных на мероприятие, есть специалисты и с более впечатляющим стажем. Например, 60-летний мастер сцены Григорий Лепс, памятный нам еще по альбому «Храни Вас Бог» 1994 года.

67-летняя Лариса Долина, блиставшая на 11-м Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни в Сочи в 1978 году.

И конечно полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», герой двух столетий Лев Лещенко.

Без певца, которому пошел уже девятый десяток, «Голубой огонек» кажется просто немыслимым.