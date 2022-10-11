«Голубой огонек» накрылся медным тазом? Лев Лещенко дал комментарий

Традиционный новогодний телевизионный проект «Голубой огонек» может не состояться в России в этом году из-за проводимой спецоперации на Украине.

Часть артистов, ежегодно выступавших на «огоньке», после начала событий на Украине изменили своё отношение к стране и уехали за границу.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что на данный момент съемок «огонька» не проводится, существуют лишь некие наработки для концертного зала «Крокус Сити Холл», которые начнут репетировать в декабре. Самого же Льва Лещенко пока никуда не приглашали.

Известно лишь, что среди звёзд, которые примут участие в концерте в «Крокусе» – Николай Басков, Лариса Долина, Лев Лещенко, Денис Майданов, Стас Михайлов и другие.