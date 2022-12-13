00:50, 13 декабря 2022
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Голубой огонек лишился главной патриотической песни
Похоронный хит Резника показался слишком драматичным организаторам новогоднего телешоу.
Известно, что песню о погибших в спецоперации на Украине «Любимые не умирают» прослушали более ста тысяч пользователей, а на концерте, приуроченном к 110-летию российских ВВС, под неё рыдали даже боевые орлы и соколы.
Несмотря на это, в программу «Голубого огонька» она точно не попадет.
Более того, в канун праздников от шлягера вообще отказались все телеканалы.
Илья Рахмиэлевич обиделся и моментально назвал происходящее «демаршем».
- О каком тогда патриотизме мы говорим? - негодует маэстро.
О проверенном.
Сообщается, что коллеге Резника узбекской певице Азизе в репертуар не вмешивались и предложили исполнить для «Голубого огонька» старые хиты: «Все или ничего» и «Милый мой, твоя улыбка».
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: