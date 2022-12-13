Голубой огонек лишился главной патриотической песни

Похоронный хит Резника показался слишком драматичным организаторам новогоднего телешоу.

Известно, что песню о погибших в спецоперации на Украине «Любимые не умирают» прослушали более ста тысяч пользователей, а на концерте, приуроченном к 110-летию российских ВВС, под неё рыдали даже боевые орлы и соколы.

Несмотря на это, в программу «Голубого огонька» она точно не попадет.

Более того, в канун праздников от шлягера вообще отказались все телеканалы.

Илья Рахмиэлевич обиделся и моментально назвал происходящее «демаршем».

О каком тогда патриотизме мы говорим? - негодует маэстро.

О проверенном.

Сообщается, что коллеге Резника узбекской певице Азизе в репертуар не вмешивались и предложили исполнить для «Голубого огонька» старые хиты: «Все или ничего» и «Милый мой, твоя улыбка».