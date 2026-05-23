«Годы уже не те»: 83-летний Александр Калягин объявил о завершении кинокарьеры

Об этом сообщает ТАСС.

Калягин стал известен благодаря работе в театре и кинематографе, которой он посвятил более полувека. Артист родился 25 мая 1942 года в посёлке Малмыж Кировской области. Широкой аудитории он также знаком как голос кота Леопольда.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности возвращения на экран, 83-летний актёр был категоричен. Он признался, что время для съёмок безвозвратно ушло.

«Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Всё нужно делать вовремя. Поэтому сплёвывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить», — поделился Калягин.

Артист также отметил философски: «Всё нужно делать вовремя, а загадывать не стоит — никому не известно, сколько отведено прожить».

Александр Калягин продолжает руководить Московским театром Et Cetera, где работает режиссёром. Несмотря на завершение кинокарьеры, артист остаётся активным в театральной жизни столицы.