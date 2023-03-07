«Годится в матери»: известного дизайнера раскритиковали за дружбу с Пугачевой

Алла Борисовна уже долгое время не проживает в России. Вместе со своей семьей артистка обосновалась в Израиле, но, несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. На днях Пугачева опубликовала пост, который моментально «разорвал» всю Сеть. Так, певица выложила свою фотографию и написала: «Я разрешаю весну». Увидев подобную запись, одни фолловеры поспешили раскритиковать Примадонну отечественной эстрады, а другие — поддержать. К числу последних относится и Игорь Гуляев, правда, после этого мужчине так же досталось от всех негодующих.

Так, дизайнер немногословно написал: «С праздником, Аллуся!». Подобное обращение к 73-летней певице сочли за панибратство, вот почему все решили, что Игорь не имеет права так обращаться к Пугачевой. «Какая она тебе Аллуся, она тебе в матери годится», — написали фолловеры.

К слову, Гуляеву нашлось, что ответить критикам. «Для мужа она любимая, а для друзей и близких — Аллуся! Фан-странице стыдно этого не знать», — высказался мужчина.

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