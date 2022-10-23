Гоар Аветисян выставила видео с неудачно замазанными сосками

Визажистка Гоар Аветисян часто показывает подписчикам свои преображения. Недавно у девушки состоялась съемка в сексуальном платье и змеей на шее, которую засняли на видео.

Гоар захотела показать красоту поклонникам, однако не подумала, что там видны ее соски. В итоге девушка решила замазать их в видеоредакторе, но не совсем удачно. Одни подписчики оценили ее смелость, другие нашли повод для критики.

Фото: соцсети