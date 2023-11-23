«Гнида, блоха и мразь»: экс-солист группы «На-На» оскорбил журналистку

В Новосибирске 18 ноября прошел вечер памяти шансонье Михаила Круга. Один из зрителей остался недоволен концертом, так как на сцене исполняли песни, никак не связанные с творчеством артиста. Также его возмутило поведение экс-солиста группы «На-На» Валерия Юрина — его обвинили в неадекватном поведении. Артист резко ответил на это заявление.

Юрин заявил, что его «странный номер» — это «специальная фишка». Он также отметил, что не употребляет алкоголь уже два года. Помимо этого, артист оскорбил журналистку издания NGS.RU, которая в своем вопросе к организаторам процитировала мнение недовольного зрителя концерта.

«Девочку вообще надо арестовать и посадить дня на три, чтобы она посидела в тюряге», — цитирует артиста Газета.Ru.

Артист заявил, что у него был специальный номер, который доказывает, что он поет живьем.

«Это элементарно, обычные вещи. Забыл текст? Просто мразь какая-то вылезла, гнида какая-то, блоха», — ответил Юрин на просьбу прокомментировать мнение недовольного зрителя.

По словам артиста, он выступал продюсером концерта и не планировал выходить на сцену. Ему пришлось выйти за Руслана Казанцева, который накануне отравился «протухшими голубцами».

Напомним, жители Новосибирска обвинили группу «На-На» в оскорблении памяти шансонье Круга. По словам жителя города, он является давним фанатом шансонье, поэтому приобрел билет на концерт, на котором должны были прозвучать его песни. Однако его ждало разочарование. Сначала на сцене появились сын шансонье и группа «Попутчик», а во второй половине шоу о том, зачем пришли люди, вовсе забыли.