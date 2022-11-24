22:04, 24 ноября 2022
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Глюкоза раздвинула ноги и показала «булочки с присыпкой»
Наталья Чистякова-Ионова не раз уже появлялась в объективах камер с едва прикрытыми прелестями.
На этот раз, тридцатишестилетняя блондинка сама решила поделиться весьма откровенными фото с пляжного отдыха.
В кадр попали изящные бедра Глюкозы, на которых можно разглядеть миниатюрную татуировку в виде небольшой капли.
Фоловеры певицы моментально пришли в откровенный восторг.
Под фотографиями начали появляться сотни комплиментов: «Невероятная вы милашка! Просто взгляд невозможно Глаз не оторвать», «Села в песок, и сразу булочки с присыпкой», - долго не унимались подписчики.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://teleprogramma.pro
Автор:Кирилл ЗенковТеги: