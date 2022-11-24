Глюкоза раздвинула ноги и показала «булочки с присыпкой»

Наталья Чистякова-Ионова не раз уже появлялась в объективах камер с едва прикрытыми прелестями.

На этот раз, тридцатишестилетняя блондинка сама решила поделиться весьма откровенными фото с пляжного отдыха.

В кадр попали изящные бедра Глюкозы, на которых можно разглядеть миниатюрную татуировку в виде небольшой капли.

Фоловеры певицы моментально пришли в откровенный восторг.

Под фотографиями начали появляться сотни комплиментов: «Невероятная вы милашка! Просто взгляд невозможно Глаз не оторвать», «Села в песок, и сразу булочки с присыпкой», - долго не унимались подписчики.