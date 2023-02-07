«Глядя ему в глаза, я попросила прощения»: Ирина Безрукова встала на колени перед бывшим мужем

Трагическая кончина единственного сына Ирины Безруковой выбила актрису из колеи.

Судя по всему, от некоторых ударов судьбы звезда театра и кино не может оправиться до сих пор.

Конечно, на корпоративах и светских застольях Ирина вынуждена держать лицо, улыбаться, общаясь с репортерами и папарацци, однако за кулисами 57-летняя знаменитость носит в себе страшную горечь утраты.

Несколько лет назад сын Безруковой Андрей, появившийся на свет от актера Игоря Ливанова, скончался в результате сильного удара головой во время падения в ванной. Ирины в этот момент в городе не было. Парню едва исполнилось 25 лет.

В памяти звезды навсегда осталось воспоминание о том, что ей в какой-то момент просто не захотелось жить — Ирина не видела в этом смысла. Примерно в то же самое время Безрукова решила попросить прощения у бывшего мужа.

Она даже встала перед Игорем Ливановым на колени. «Глядя ему в глаза, я попросила прощения за все, — призналась знаменитость, — он всегда хотел детей, а я ушла от него к Сергею».