«Глупышка Наденька» из Comedy Woman стала москвичкой

В канун Нового года звезда Comedy Woman (амплуа глупышка-блондинка) реализовала свою давнюю мечту.

Купила роскошную квартиру в Москве. Счастливая уроженка Красноярска, покоряющая столичный эстрадный олимп с 2007 года, призналась, что, наконец, счастлива.

Я ждала этого дня 15 лет! Я – москвичка! С Новым годом! – написала «глупышка-Надя» на своей страничке.

Адрес телеведущая на всякий случай не сообщает – вдруг поклонники надумают заявиться в Новогоднюю ночь без приглашения.

Известно лишь, что в новом жилище есть просторная веранда с видом на город.

Правда, если Надя рискнет встретить бой курантов в этой квартире, ей и гостям, скорее всего, придется сидеть прямо на полу.

Квартира куплена как теперь модно - без отделки. Но Сысоеву это не пугает.

Я счастлива! – резюмирует девушка.

И мы, вместе с ней.