23:11, 30 декабря 2022
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«Глупышка Наденька» из Comedy Woman стала москвичкой
В канун Нового года звезда Comedy Woman (амплуа глупышка-блондинка) реализовала свою давнюю мечту.
Купила роскошную квартиру в Москве. Счастливая уроженка Красноярска, покоряющая столичный эстрадный олимп с 2007 года, призналась, что, наконец, счастлива.
- Я ждала этого дня 15 лет! Я – москвичка! С Новым годом! – написала «глупышка-Надя» на своей страничке.
Адрес телеведущая на всякий случай не сообщает – вдруг поклонники надумают заявиться в Новогоднюю ночь без приглашения.
Известно лишь, что в новом жилище есть просторная веранда с видом на город.
Правда, если Надя рискнет встретить бой курантов в этой квартире, ей и гостям, скорее всего, придется сидеть прямо на полу.
Квартира куплена как теперь модно - без отделки. Но Сысоеву это не пугает.
- Я счастлива! – резюмирует девушка.
И мы, вместе с ней.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://lenta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: