Глаза полные печали: тяжелобольной Андрей Губин появился на публике

Андрей Губин без официальных обращений ушел со сцены 17 лет назад. Для многих причина оставалась загадкой. Однако сейчас певец рассказал, что «постепенно умирает».

Врачи выявили у Губина левостороннюю прозопалгию лица, которая сопровождается сильными болями. На фоне этого внешний вид артиста изменился: глаза лишились былого блеска, а лицо постарело.