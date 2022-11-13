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12:29, 13 ноября 2022
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Глаза полные печали: тяжелобольной Андрей Губин появился на публике

Фото: freepik

Андрей Губин без официальных обращений ушел со сцены 17 лет назад. Для многих причина оставалась загадкой. Однако сейчас певец рассказал, что «постепенно умирает».

Врачи выявили у Губина левостороннюю прозопалгию лица, которая сопровождается сильными болями. На фоне этого внешний вид артиста изменился: глаза лишились былого блеска, а лицо постарело.

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