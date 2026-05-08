«Главный провал вечера»: Марго Робби раскритиковали за наряд на Met Gala 2026

Об этом сообщает Daily Mail.

Марго Робби известна ролями в фильмах «Барби», «Отряд самоубийц» и «Волк с Уолл-стрит». Актриса регулярно появляется на красных дорожках главных модных событий года и считается одной из самых стильных звёзд Голливуда.

На Met Gala 2026, тема которого звучала как «Искусство костюма», Робби выбрала золотое макси-платье Chanel без бретелей. Наряд с асимметричным подолом и шлейфом с оборками она дополнила серьгами и массивными кольцами с жёлтыми бриллиантами. Волосы актрисы были уложены в пучок, макияж выполнен в нюдовых тонах.

Именно этот образ вызвал шквал критики в социальных сетях.

Пользователи сочли, что платье не соответствует заявленной теме бала. Многие назвали появление Робби «главным провалом вечера» и отметили, что от звезды такого уровня ждали более смелого и концептуального решения.

После основного события Робби посетила афтепати модного дома Saint Laurent. Там актриса появилась в жакете Chanel — более скромном наряде по сравнению с выходом на красную дорожку. На вечеринку также пришли Кэти Перри, Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли, Кендалл Дженнер, Charli XCX и возлюбленная Леонардо ДиКаприо модель Виттория Черетти.

Напомним, Met Gala — ежегодный благотворительный бал в поддержку Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. На мероприятии 2026 года также появились Кендалл Дженнер, Лили-Роуз Депп, Сабрина Карпентер, Донателла Версаче, Карли Клосс с мужем Джошуа Кушнером, Джиджи Хадид, Ирина Шейк в бюстгальтере с бриллиантами, Даша Жукова, Николь Кидман с дочерью, Энн Хэтэуэй и Кайли Дженнер.