«Главное - живи»: Татьяна Навка с мольбой обратилась к Костомарову, перенесшему операцию

Сегодня Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Последний месяц фигурист отчаянно борется за свою жизнь со страшным недугом. Все близкие и родные мужчины не перестают молиться за его здоровье. Татьяна Навка, бессменная партнерша Романа, написала в своем Telegram-канале трогательный пост, в котором обратилась к Олимпийскому чемпиону.

Пройдя вместе трудный спортивный путь, Навка, как никто другой, хорошо знает характер Костомарова. Вот почему она написала, что он «настырный, дерзкий, всемогущий», и именно эти качества помогут спортсмену победить болезнь.

«Рома, сегодня твой День Рождения, и я всегда с тобой! Ты никогда не сдаешься! Ты в любых обстоятельствах найдешь смысл жизни и свой путь. Главное - живи! Набирайся сил и покажи этому миру, что ты способен на многое», — высказалась фигуристка.

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