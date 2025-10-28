«Главное — любовь. Мы вместе»: Полина Диброва улетела с детьми в Африку и сделала заявление после развода

Полина Диброва увезла детей в африканский Кейптаун после развода с мужем. В личном блоге экс-супруга Дмитрия Диброва поделилась кадрами из поездки и заявила, что главное в ее жизни – любовь.

Недавно Полина Диброва рассказала, что собирается вместе с сыновьями за границу, а позднее раскрыла: они отправились в Африку. Путешествие в экзотическую страну модель назвала «мечтой». Бывшая жена 65-летнего Дмитрия Диброва опубликовала в соцсети фото из поездки, на которых они с детьми выглядели счастливыми.

«Если есть основа, — это главное. В моем случае основа — любовь. Мы вместе», — заявила Полина Диброва.

Пользователи Сети тепло отреагировали на публикацию модели и восхитились ее женственностью.

«Вы красавица!», «В Вашем случае это еще и красота… сильный характер и женственность. Удачи Вам», «Такая красивая семья», — высказались подписчики.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Супруги не комментировали слухи напрямую, но 36-летняя Полина Диброва уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак пары.

Ранее Полина Диброва призналась, что сыновья переживают из-за развода родителей.