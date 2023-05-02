Гипертоническая болезнь: у 77-летнего Евгения Петросяна серьезные проблемы с сердцем

В последнее время все внимание публики приковано к Евгению Петросяну. Не так давно стало известно о госпитализации юмориста. Мужчина был у себя дома, когда у него произошло резкое ухудшение самочувствия. Это привело к тому, что его супруга вызвала медицинских сотрудников, которые настояли на госпитализации. После произошедшего Брухунова вышла на связь и сообщила: угроз для жизни Евгения нет, вот почему в скором времени он вернется домой. Однако в распоряжение Telegram-канала Shot попала информация, доказывающая обратное.

Как сообщает источник, у юмориста серьезные проблемы с сердцем. Оказывается, Петросян поступил в больницу с гипертонической болезнью, и причиной этого стала полученная накануне травма головы.

Доктора провели обследование, но травм черепа не было обнаружено. Тем не менее из-за результатов ЭКГ медицинские сотрудники решили его оставить под наблюдением.

Кроме того, по информации Telegram-канала, у юмориста были обнаружены кисты в почках.

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