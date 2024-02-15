Герой приобретет свою изюминку: какие тайны хранит новый фильм «Домовенок Кузя»

Режиссер Виктор Лакисов рассказал, какие тайны хранит новый фильм «Домовенок Кузя». Скоро зрителям предстанет обновленный герой популярного советского мультфильма - домовенок Кузя. В беседе с Пятым каналом режиссер раскрыл тайны персонажа.

По словам основателя студии 3D-анимации Лакисова, новая версия Кузи сохранит его основные черты, но также приобретет новые особенности, делая его еще более привлекательным для зрителей.

«Это очень процесс интересный, долгий. И, как ни странно, этим должны уметь заниматься все, кто в индустрии кино. Обычные сценаристы, потому что, а как можно написать сценарий, не разработав персонажа. Как можно режиссировать кино, не зная, как этот персонаж, кто он, какие у него мотивы, какие у него страхи? Даже если это виртуальный… тем более, виртуальный», – поделился Виктор.

Премьера фильма ожидается 19 декабря 2024 года, а пользователи Сети уже сейчас заинтересованы проектом и ждут выхода картины.

Напомним, что мультфильм о приключениях домовенка Кузи увидел свет в 1984 году. Он основан на повести о домовом у Бабы-Яги, которая украла его для того, чтобы принести ей счастье. В советское время мультфильм стал настоящим шедевром отечественной анимации.