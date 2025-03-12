Геннадий Хазанов пришел к другу Леониду Рошалю в пиджаке с котенком на спине

Юморист Геннадий Хазанов пришел на презентацию книги своего друга Леонида Рошаля в пиджаке с котенком на спине. На одежде артиста было шуточное объявление о пропаже животного на французском языке.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездная пыль».

Хазанов выбрал нестандартный наряд для мероприятия. Он был в темно-серых брюках с рисунком и черно-белом пиджаке с надписью на спине.

Артист шутил: «На его пиджаке эта звезда, заслуженная очень давно, полученная относительно недавно, говорит о том, что в России надо жить долго. Чего и тебе желаю».

Рошаль презентовал мемуары под названием «Всегда рядом». Это первые мемуары хирурга, которому в апреле исполнится 92 года.

На презентации также присутствовали дирижер Юрий Башмет, художник Александр Шилов.

Ранее Хазанов объяснил, почему закончил с сольными выступлениями.