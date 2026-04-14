«Где все это время была Даша?»: вышел 5 сезон «Папиных дочек» с новорожденным и возвращением мамы

Новый сезон является продолжением полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась», который вышел в прошлом году. Картина стала связующим звеном между предыдущими событиями и новым сезоном.

В центре сюжета — семья Васнецовых с пополнением. Галина Сергеевна родила ребёнка после возвращения к семье. В новом сезоне также появляются персонажи Иржи и Веник, который борется за что-то важное.

Однако поклонников волнует отсутствие одной из главных героинь. Всех интересует вопрос: где всё это время была Даша? Создатели пока не раскрывают подробностей о судьбе персонажа.

Напомним, «Папины дочки» — один из самых популярных российских семейных сериалов. История семьи Васнецовых выходила на экраны с 2007 года. Полнометражный фильм о возвращении мамы стал главным событием 2024 года для фанатов проекта.