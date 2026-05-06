«Где темнокожая актриса?»: Кристофера Нолана обвинили в расизме из-за трейлера «Одиссеи»

Как сообщают журналисты, трейлер был впервые показан в программе телеведущего Стивена Кольбера во время беседы с режиссёром. Позже видео опубликовали на официальном канале киностудии Universal Pictures на YouTube.

Кристофер Нолан стал известен благодаря таким культовым картинам, как «Начало», «Интерстеллар» и трилогия о Бэтмене. Его новый проект — экранизация классического гомеровского эпоса, которую режиссёр характеризует как нелинейную историю. В фильме снимаются голливудские звёзды Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Том Холланд.

В трейлере появились кадры со всеми основными актёрами проекта. Кроме одной. Темнокожая актриса Лупита Нионго, которая также участвует в съёмках «Одиссеи», не попала в рекламный ролик. Это вызвало волну возмущения в социальных сетях. Зрители обвинили Нолана в намеренной цензуре и расизме, особенно на фоне ранее разгоревшегося скандала вокруг участия Нионго в картине.

Критики предполагают, что отсутствие актрисы в трейлере — не случайность, а редакторское решение не показывать темнокожую звезду наравне с белыми коллегами.

Напомним, что участие Лупиты Нионго в фильме изначально вызвало споры. Скептики считают, что темнокожая актриса неуместна в экранизации древнегреческого эпоса. Теперь же отсутствие её кадров в трейлере только усилило подозрения в дискриминации.

Представители съёмочной группы и студии пока не прокомментировали скандал. Премьера «Одиссеи» запланирована на 2026 год.