«Гастроли отменяются»: Сергея Глушко выгнали из Казахстана

Скандал с гастролями российского театра LYU в Казахстане набирает обороты. Запланированный на 15 марта спектакль «НеДетские басни» отменен.

Причины, по которым история раба Эзопа и патриция Ксанфа не будет показана на сцена Казахского национального театра драмы, сейчас выясняются.

По одной из версий, произошла путаница в оформлении документов, контракт не попал в нужное время в нужные руки из-за «происков конкурентов». Эту версию озвучила российская сторона в лице Людмилы Лосевой, которая была ответственна за эти гастроли.

Вторая версия связана с участием в спектакле актера Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

Супруг Наташи Королевой прославился своими резкими политическими высказываниями, в то время, как в Казахстане сейчас принято придерживаются куда более нейтральной позиции в вопросах национальной политики