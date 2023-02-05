«Гастроли отменяются»: Сергея Глушко выгнали из Казахстана
Мужу Наташи Королевой отменяют выступления в Казахстане .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»
Скандал с гастролями российского театра LYU в Казахстане набирает обороты. Запланированный на 15 марта спектакль «НеДетские басни» отменен.
Причины, по которым история раба Эзопа и патриция Ксанфа не будет показана на сцена Казахского национального театра драмы, сейчас выясняются.
По одной из версий, произошла путаница в оформлении документов, контракт не попал в нужное время в нужные руки из-за «происков конкурентов». Эту версию озвучила российская сторона в лице Людмилы Лосевой, которая была ответственна за эти гастроли.
Вторая версия связана с участием в спектакле актера Сергея Глушко, более известного как Тарзан.
Супруг Наташи Королевой прославился своими резкими политическими высказываниями, в то время, как в Казахстане сейчас принято придерживаются куда более нейтральной позиции в вопросах национальной политики