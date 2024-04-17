Гарика Сукачева заподозрили в мошенничестве после массовой отмены концертов

Поклонники заподозрили певца Гарика Сукачёва в мошенничестве после отмены шести концертов в России и невозврата денег за билеты. Музыкант должен был выступить в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая.

По данным Telegram-канала Mash, в срыве концертов может быть виновна компания «Бэст ивентс Раша», которая должна была приобрести для коллектива билеты, а также забронировать номера в гостиницах. Кроме того, организаторы гастролей не подготовили списки оборудования для выступлений.

При этом поклонники творчества Гарика Сукачева не смогли вернуть деньги за билеты, так как на них были указаны разные фирмы главы компании-организатора.

Как сообщили Mash представители Сукачева, после отмены концертов предоплата была возвращена организатору в полном объеме, поэтому перед покупателями билетов ответственна компания «Бэст ивентс Раша».

Представители музыканта не исключают, что будут судиться с владельцем компании, который, по данным Telegram-канала, не впервые попадает в скандальные ситуации со звёздами.

В конце 2023 года стало известно о переносе всех запланированных гастролей Гарика Сукачева на 2024 год после новостей о болезни артиста. Концерты Гарика Сукачева в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске не состоялись в ранее назначенные даты, их перенесли на апрель 2024 года.