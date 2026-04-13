«Галина Сергеевна стала мамой»: вышел трейлер пятого сезона «Папиных дочек»

Новый сезон продолжит историю полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась», который вышел в прошлом году. В проекте вернулся весь оригинальный актёрский состав: Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева и Ольга Волкова.

По сюжету пятого сезона Даша в исполнении Анастасии Сиваевой возвращается в семью после двухлетнего отсутствия. Её муж Веник, роль которого исполняет Филипп Бледный, за это время успел привыкнуть жить один. Семью Васнецовых также ожидает пополнение — Галина Сергеевна станет мамой.

В трейлере создатели не раскрыли, где всё это время находилась Даша. Этот вопрос больше всего волнует поклонников сериала.

«Папины дочки» — один из самых популярных семейных сериалов российского телевидения. Новый сезон выйдет на экраны 13 апреля.

Напомним, оригинальный сериал «Папины дочки» выходил на телеканале СТС с 2007 по 2013 год и рассказывал о семье овдовевшего отца, воспитывающего пятерых дочерей. В 2020 году проект был перезапущен под названием «Папины дочки. Новые».