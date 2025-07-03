Футболист Канчельскис ответил на обвинения жены Стаса Михайлова в избиении

Футболист Андрей Канчельскис ответил на обвинения жены Стаса Михайлова в избиении. Об этом стало известно в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча».

В новом интервью спортсмен признался, что до сих пор не может простить Инну, которая после расставания обвинила его в насилии и крахе брака. По словам Андрея, ему тяжело дался развод, но он принял решение жить дальше.

«Моя бывшая, когда давала интервью, сказала, что я ее избивал. Да, развод дался тяжело, но я пережил этот период спокойно. Первое время непросто было, а теперь все давно ушло. Жизнь продолжается», — высказался Андрей.

Будучи в браке, Инна и Андрей стали родителями, но дети не спасли их от расставания. Спортсмен вспомнил, что уделял много времени карьере, а экс-супруга была предоставлена сама себе. Позже он узнал, что Инна познакомилась со Стасом, который впоследствии стал ее мужем.

«С балалаечником я не знаком. Мы с первой женой не общаемся вообще. А с детьми хорошее общение, постоянно летаю в Лондон, Ниццу — все нормально», — резюмировал футболист.

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