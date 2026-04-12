«Флюиды были»: Ирина Пинчук рассказала о несостоявшемся романе с разведённым Михаилом Галустяном

30-летняя Ирина Пинчук стала известна как участница проекта «Дом-2. Остров любви» в 2016 году, а также благодаря участию в различных реалити-шоу на ТНТ. Недавно звезда развелась с Араем Чобаняном из-за его многочисленных измен, включая встречи с другой женщиной во время госпитализации жены с угрозой выкидыша.

В декабре 2024 года Ольга Бузова публично заявила о том, что заметила флирт между Галустяном и Пинчук во время съёмок реалити-шоу «Звезды в джунглях» и проекта «Сокровище императора». Это заявление вызвало активное обсуждение в прессе и соцсетях — оба артиста на тот момент были свободны после развода.

Сам Галустян в ответ на слухи дал загадочный комментарий: «Вам не показалось». Однако Ирина Пинчук теперь расставила все точки над i.

«Флюиды были. Я свободна, он свободен», — поделилась телеведущая.

При этом артистка подчеркнула, что, несмотря на взаимную симпатию во время совместной работы на проектах ТНТ, никаких особых чувств между ними не возникло. Роман так и остался лишь предметом обсуждения поклонников.

Напомним, Михаил Галустян завершил 17-летний брак с супругой. После развода Ирина Пинчук переехала в новую квартиру с четырьмя комнатами, огромной верандой и панорамными окнами, выставив старое жильё на продажу.