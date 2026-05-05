«Финальный продукт — предмет гордости»: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони завершили полуторагодовую судебную тяжбу

Блейк Лайвли стала известна благодаря главной роли в сериале «Сплетница», а также работе в фильмах «Зелёный фонарь» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Джастин Бальдони — актёр и режиссёр, известный по сериалу «Девственница Джейн».

Стороны опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули: «Финальный продукт — фильм "Всё закончится на нас" — является предметом гордости для всех, кто работал над ним». Бывшие коллеги отметили, что остаются привержены созданию рабочих мест, свободных от неподобающего поведения и токсичной атмосферы. Они выразили надежду, что решение поставит точку в конфликте.

Мировое соглашение было достигнуто буквально за две недели до старта федерального судебного разбирательства. Таким образом актриса и режиссёр избежали публичного судебного процесса, который мог бы продолжаться месяцами.

Напомним, конфликт между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони начался во время съёмок фильма «Всё закончится на нас». Актриса обвиняла режиссёра в создании токсичной атмосферы на съёмочной площадке. В ходе предварительных слушаний в апреле 2025 года судья отклонил 10 из 13 обвинений.

