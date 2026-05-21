Финал превзошёл ожидания: пятый сезон «Пацанов» стал самым популярным в истории сериала

Об этом сообщила стриминговая платформа Prime Video, опубликовав официальную статистику.

По данным сервиса, каждый эпизод финального сезона посмотрели 57 миллионов зрителей по всему миру. Такие цифры были собраны за пять недель показа. Пятый сезон вошёл в топ-10 самых просматриваемых сезонов среди всех оригинальных сериалов Prime Video. Более того, он показал самый большой трёхнедельный результат для платформы.

Фанаты оценили финал на 8 баллов из 10. Критики оказались более сдержанными в своих оценках.

При этом в сети активно обсуждали недостатки заключительного сезона. Часть зрителей критиковала сюжетные решения создателей, но это не помешало сериалу установить рекорд популярности. «Пацаны» выходили на экраны в течение семи лет. За это время проект завоевал преданную аудиторию и стал одним из самых обсуждаемых сериалов последних лет.

Напомним, сериал рассказывает о супергероях, которые оказываются далеко не идеальными людьми, и группе обычных людей, противостоящих им. Проект известен своим жёстким и провокационным подходом к жанру супергеройского кино.