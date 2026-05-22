Фильму «Мандалорец и Грогу» предсказали один из самых скромных стартов среди проектов «Звёздных войн»

Об этом сообщает издание Deadline.

Фильм расскажет о приключениях охотника за головами Дина Джарина и его юного компаньона Грогу, известного фанатам как Бэби Йода. По сюжету герои работают по найму Новой Республики и охотятся на имперских преступников после падения Галактической Империи.

Прогнозы кассовых сборов заметно разнятся. По консервативным оценкам инсайдеров Disney, картина соберёт около 82 миллионов долларов за четырёхдневный уик-энд в домашнем прокате. Кинотеатральные сети настроены более оптимистично и ожидают от 95 до 100 миллионов долларов.

Аналитики также прогнозируют, что мировые сборы за первые выходные могут достичь 160 миллионов долларов. Из них примерно 80 миллионов придётся на Северную Америку.

Производственный бюджет фильма составил 165 миллионов долларов.

Картину создала студия Lucasfilm для Disney. Релиз запланирован на 21 мая 2026 года.

Напомним, Disney приобрела Lucasfilm в 2012 году за 4,05 миллиарда долларов. С тех пор компания активно развивает вселенную «Звёздных войн», выпуская как полнометражные фильмы, так и сериальные проекты для стриминговой платформы.