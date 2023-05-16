Филиппу Киркорову подарили брошь, выполненную всего в трех экземплярах

Филипп Киркоров с размахом отметил свое 56-летие большим сольным концертом.

В течение всего выступления король поп-музыки менял наряды почти после каждой песни.

Таким образом, за полтора часа юбилейного сольника певец умудрился переоблачиться 27 раз.

Сообщается, что это — абсолютный рекорд по переодеваниям во время выступления.

Известно, что посоревноваться с шоуменом в скоростной смене образа может разве что певица Шер, которая во время одного своего шоу переоделась 16 раз.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

Как пишет Пятый канал, одним из наиболее ценных подарков был преподнесенный Киркорову браслет с фамильным гербом и именами родных.

«Такое существует в мире всего в трёх экземплярах. Один у меня второй Jay-Z третий у Джастина Бибера», – хвастается артист.