Филипп Киркоров вблизи показал изменившегося чеченского внука Аллы Пугачевой
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Певец Филипп Киркоров показал внука бывшей жены Аллы Пугачевой – Дени Байсарова. Сын артистки Кристины Орбакайте сильно изменился с того времени, как представители СМИ видели его в последний раз. А было это два года назад.
В отличие от старшего брата, Никиты Преснякова, Дени старается вести непубличный образ жизни и лишь иногда выходит в свет вместе со звездной мамой. А почти год назад он и вовсе уехал из России и перебрался в США. Вернулся в Москву Байсаров только перед праздниками и появился с Орбакайте на светском мероприятии, на котором многого времени проводил в компании Филиппа Киркорова.
В личном блоге исполнитель хита «Зайка моя» запечатлел экс-падчерицу вместе с сыном, и на этом кадре Дени было просто не узнать. Он повзрослел, похудел, сменил прическу и начал носить очки в стильной оправе. Одет был молодой человек в классический костюм без галстука.
Отметим, что пока неизвестно, насколько Байсаров вернулся в Россию. Однако можно предположить, что его визит продлится недолго, так как его мама уже в феврале собирается улететь обратно в США.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что подготовил для вернувшейся в Москву Кристины Орбакайте подарок.