НАШ ШОУБИЗ
15:04, 19 декабря 2023
1 мин.

Филипп Киркоров вблизи показал изменившегося чеченского внука Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров вблизи показал изменившегося чеченского внука Аллы Пугачевой

© Starface.ru

Певец Филипп Киркоров показал внука бывшей жены Аллы Пугачевой – Дени Байсарова. Сын артистки Кристины Орбакайте сильно изменился с того времени, как представители СМИ видели его в последний раз. А было это два года назад.

В отличие от старшего брата, Никиты Преснякова, Дени старается вести непубличный образ жизни и лишь иногда выходит в свет вместе со звездной мамой. А почти год назад он и вовсе уехал из России и перебрался в США. Вернулся в Москву Байсаров только перед праздниками и появился с Орбакайте на светском мероприятии, на котором многого времени проводил в компании Филиппа Киркорова.

В личном блоге исполнитель хита «Зайка моя» запечатлел экс-падчерицу вместе с сыном, и на этом кадре Дени было просто не узнать. Он повзрослел, похудел, сменил прическу и начал носить очки в стильной оправе. Одет был молодой человек в классический костюм без галстука.

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что пока неизвестно, насколько Байсаров вернулся в Россию. Однако можно предположить, что его визит продлится недолго, так как его мама уже в феврале собирается улететь обратно в США.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что подготовил для вернувшейся в Москву Кристины Орбакайте подарок.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Кристина Орбакайте
Филипп Киркоров
Дени Байсаров
новости звезд
Алла Пугачева
Кристина Орбакайте
Филипп Киркоров
Новости партнеров
О чем говорят