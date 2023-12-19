Филипп Киркоров вблизи показал изменившегося чеченского внука Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров показал внука бывшей жены Аллы Пугачевой – Дени Байсарова. Сын артистки Кристины Орбакайте сильно изменился с того времени, как представители СМИ видели его в последний раз. А было это два года назад.

В отличие от старшего брата, Никиты Преснякова, Дени старается вести непубличный образ жизни и лишь иногда выходит в свет вместе со звездной мамой. А почти год назад он и вовсе уехал из России и перебрался в США. Вернулся в Москву Байсаров только перед праздниками и появился с Орбакайте на светском мероприятии, на котором многого времени проводил в компании Филиппа Киркорова.

В личном блоге исполнитель хита «Зайка моя» запечатлел экс-падчерицу вместе с сыном, и на этом кадре Дени было просто не узнать. Он повзрослел, похудел, сменил прическу и начал носить очки в стильной оправе. Одет был молодой человек в классический костюм без галстука.