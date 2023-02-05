Филипп Киркоров тайно перебрался в США

Короля российской эстрады заметили в Лас-Вегасе.

Как только эта информация распространилась в Сети, поклонники певца моментально начали говорить о рисках, на которые обрекает себя артист, поскольку в США ему грозят санкции.

Однако в скором времени всё встало на свои места. Оказалось, певец пробрался в Америку тайно. (Теперь, правда, его инкогнито раскрыто).

А поводом для посещения континента стал концерт певицы Адель, к которой знаменитый в России шоумен неровно дышит, причём уже достаточно давно.

«Да. Причина приезда - моя любимая певица Адель», - коротко прокомментировал свои передвижения по миру Киркоров.

Стоит подчеркнуть, что выступление проходило в здании "Caesars Palace". Прошел концерт 4 февраля, а стоимость билетов колебалась от $32 до $1,863.