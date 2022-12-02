Филипп Киркоров сдал Лорак украинским властям

Неожиданной гостьей на дне рождении Аллы-Виктроии Киркоровой стала украинская певица Ани Лорак.

Объявленная персоной нон-грата у себя на родине за толерантное отношение к началу специальной военной операции, артистка долгое время не выходила на связь с журналистами и ничего не выкладывала в своих социальных сетях.

Поклонники ее песен сильно тревожились, гадая, где же находится их кумир. Оказалось - в доме Киркоровых! Тут у Ани явно противоположный статус.

Известно, что Лорак даже специально попросила Киркорова не объявлять о своем присутствии, но тот не смог сдержать эмоции и раскрыл местонахождение подруги. Причём громко и всем.

Она просила потихоньку, но я так не могу, - раскаивается в содеянном король российской поп-музыки.

Что же, будем надеяться, что и эта вечеринка, и планируемый после долгой паузы концерт украинской певицы в России - не обострит еще больше обострит ее отношения с администрацией Владимира Зеленского.